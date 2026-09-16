Acechan tormentas a Campeche

Al continuar las altas temperaturas, se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en Campeche y el resto de la Península de Yucatán, esto en combinación con inestabilidad en niveles superiores de la tropósfera.

De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, el potencial de lluvias comenzará a incrementarse a partir de hoy, hasta alcanzar acumulados de mayor importancia hacia el fi n de semana, debido a la presencia de un vórtice en altura y la probable llegada de dos ondas tropicales a la región.

Actualmente, hay una zona de inestabilidad al este-sureste de Bermudas que se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste y presenta una probabilidad del 40 por ciento de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días, sistema que no representa un riesgo para la República Mexicana.

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Esto, mientras la circulación de alta presión cubre la mayor parte del Golfo de México y la Península de Yucatán, e interactúa con un canal de baja presión sobre el sur del mismo Golfo, así como con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán.

Estas condiciones favorecen en el Estado de Campeche temperaturas calurosas, cielo despejado a medio nublado, con aumento de nubosidad durante la tarde, así como lluvias ligeras a moderadas, con algunas fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Ayer, las temperaturas más altas se registraron en los municipios Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega y Candelaria, donde el calor marcó en el termómetro 38 grados como máxima y entre 24 y 25 como mínima.

Seguido de las cabeceras municipales de Carmen, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché, donde el calor alcanzó los 37 grados como máxima y entre 23 y 26 como mínima.

En los ayuntamientos de Hopelchén y Calakmul, el calor alcanzó los 36 grados como máxima, con 22 grados como mínima. A pesar del ingreso de humedad y el desarrollo de tormentas eléctricas, el calor predominará en horas diurnas en toda la península, por lo que autoridades

de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomiendan a la población tomar precauciones ante el incremento sustancial de las precipitaciones previsto para el fi n de semana.