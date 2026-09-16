Tres detonaciones provocan operativo policiaco en Campeche

Una movilización policiaca se registró en inmediaciones de la colonia Leovigildo Gómez, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Tom Kelleher, donde presuntamente se escucharon tres disparos, aparentemente realizados al aire.

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Ante el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, Fiscalía e Inteligencia, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades realizaron el levantamiento y búsqueda de indicios en la zona, pero no localizaron a los presuntos responsables ni encontraron personas lesionadas o daños materiales relacionados con las presuntas detonaciones.