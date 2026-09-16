Valentina Ferrer confirma ruptura con J Balvin tras casi 10 años juntos.

La modelo argentina Valentina Ferrer hizo oficial el término de su relación sentimental con el cantante colombiano J Balvin este miércoles 16 de septiembre de 2026. La noticia llega después de intensos rumores en redes sociales; sin embargo, la exreina de belleza rompió el silencio a través de sus redes sociales para informar sobre la separación.

La modelo compartió un mensaje en sus plataformas digitales en donde dio a conocer que su relación con J Balvin ha terminado, la noticia ha sorprendido a sus seguidores y fanáticos del músico. En el mensaje compartido, Ferrer dio a conocer algunos detalles detrás de la decisión de terminar su relación.

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¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre el fin de su relación con J Balvin?

Por medio de sus historias de Instagram, la modelo comunicó que el fin de la relación llegó de mutuo acuerdo, señalando que tanto J Balvin como Valentina Ferrer decidieron tomar caminos diferentes después de casi una década juntos; generando confusión y sorpresa entre los seguidores de la pareja.

En su mensaje, Ferrer enfatizó que la ruptura se dio en buenos términos: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”. Asimismo, destacó que la gran prioridad de ambos seguirá siendo la crianza y el bienestar de su hijo.

Valentina Ferrer confirma el fin de su relación con J Balbin. / Instagram: valentinaferrer

La pareja se conoció en 2017 durante la grabación del video musical "Sigo extrañándote" de J Balvin y desde entonces mantuvieron una de las parejas más mediáticas, aunque reservadas, del espectáculo latino. La confirmación se produce en medio de recientes especulaciones de los fanáticos, quienes notaron una distancia en sus plataformas digitales.

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