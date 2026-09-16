Fed sube las tasas de interés por primera vez desde 2023: quedan entre 3.75% y 4%

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó este miércoles 16 de septiembre su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta dejarla en un rango de 3.75 a 4 por ciento, en la primera subida desde julio de 2023.

La decisión fue aprobada por unanimidad por los 12 integrantes con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), después de una reunión de dos días.

La Fed explicó que la inflación continúa por encima de su objetivo y señaló que el aumento de las tasas busca acelerar el retorno de los precios hacia la meta del 2 por ciento. También sostuvo que la actividad económica de Estados Unidos mantiene un ritmo sólido, aunque persiste la incertidumbre por el contexto geopolítico.

¿Por qué la Reserva Federal subió las tasas de interés?

Uno de los factores detrás de la decisión fue la resistencia de la inflación, que continúa elevada pese a los ajustes monetarios de los últimos años.

El mercado laboral también mostró fortaleza durante agosto. La economía estadounidense creó 162 mil empleos, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4.1 por ciento, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

Noticia Destacada Suprema Corte frena a Trump y mantiene a Lisa Cook en la Reserva Federal

Además, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0.4 por ciento mensual en agosto, en un escenario marcado por mayores precios de la gasolina y otras presiones inflacionarias.

¿Qué significa la subida de tasas de la Fed?

El aumento de la tasa de referencia puede traducirse en condiciones de financiamiento más restrictivas para hogares y empresas, ya que suele impactar el costo de créditos, hipotecas y otros productos financieros.

La Fed reiteró que sus decisiones futuras dependerán de la evolución de la inflación, el empleo y otros indicadores económicos.

Fed Chair Kevin Warsh lays out the state of the economy as the Fed raises rates by a quarter point: growth remains solid, spending is resilient, productivity is strong and capital investment is robust.



But Warsh warns uncertainty remains elevated, "owing in part to geopolitical… pic.twitter.com/gtJnqc0rAp — Fox News (@FoxNews) September 16, 2026

El movimiento representa un cambio en la política monetaria estadounidense después de más de tres años sin incrementos y confirma que el combate a la inflación continúa como una de las prioridades del banco central.

La decisión también ocurre en un contexto político relevante para Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones legislativas de noviembre, mientras la administración de Donald Trump ha expresado públicamente su preferencia por tasas más bajas para estimular la economía.

IO