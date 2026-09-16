Trump reconoce labor de Sheinbaum contra el narcotráfico, pero pide más acciones a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles las acciones de la administración de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, aunque sostuvo que México debe adoptar medidas adicionales para enfrentar a las organizaciones criminales y reforzar la seguridad en la cadena de suministro.

Las declaraciones forman parte de la determinación anual presentada por Washington sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

Trump destacó el aumento en los decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de mayores recursos militares y de seguridad en la frontera entre ambos países.

La Casa Blanca confirmó que México permanece entre los 23 países incluidos en la llamada “Major’s List”, aunque no aparece entre las cuatro naciones que Washington considera que “fallaron demostrablemente” en sus compromisos internacionales contra las drogas.

¿Qué reconoció Trump del gobierno de Claudia Sheinbaum?

Trump afirmó que la cooperación bilateral en seguridad permitió avanzar contra integrantes de organizaciones criminales y reconoció el trabajo del gobierno mexicano para incrementar las incautaciones y perseguir estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

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Sin embargo, el mandatario estadounidense sostuvo que México debe reforzar las inspecciones en puntos de entrada, ampliar la participación del sector privado en la protección de las cadenas de suministro e incrementar los recursos destinados a sus fuerzas de seguridad.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos también identifica como prioridades con México el decomiso de precursores químicos, la reducción de la producción de drogas sintéticas y el debilitamiento de las estructuras de mando de los cárteles.

Trump pide a México más acciones contra los cárteles

El presidente estadounidense también pidió mayores acciones contra funcionarios públicos que, de acuerdo con su declaración, colaboren o encubran actividades de organizaciones criminales.

Washington mantiene el combate al fentanilo y otras drogas sintéticas como uno de los principales ejes de su política de seguridad.

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En un memorando enviado al Congreso, el presidente de Estados Unidos “reconoce” el esfuerzo securitario de su vecino en la lucha contra el narcotráfico, pero le manda un mensaje:… pic.twitter.com/UGbEKAe6Td — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) September 16, 2026

En la nueva lista para 2027, Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia fueron los cuatro países señalados por Estados Unidos por no realizar, a juicio de su gobierno, esfuerzos suficientes durante los últimos 12 meses para cumplir con sus compromisos antidrogas.

México permanece en la clasificación general junto con otros países de América Latina, Asia y el Caribe. La inclusión en esa lista no implica por sí misma que Washington considere que el gobierno mexicano haya incumplido sus obligaciones internacionales en materia de combate al narcotráfico.

IO