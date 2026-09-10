YosStop explota contra Mariana Ochoa por desinformar sobre la misoginia

De nueva cuenta, ‘La Casa de los Famosos México’ ha comenzado a dar de qué hablar, por las actitudes y declaraciones que hacen los participantes, pues algunos han hablado de sus vivencias personales.

Tal es el caso de Mariana Ochoa, quien decidió romper el silencio y hablar sobre un tema muy controversial, la misoginia. La polémica comenzó cuando la cantante aseguró que se trata de un problema psiquiátrico que puede requerir tratamiento médico.

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¿Cuál fue la reacción de YosStop a las palabras de Mariana Ochoa?

Las fuertes palabras generaron un impacto en la creadora de contenido Yoseline Hoffman, conocida en redes sociales como YosStop, quien aseguró que Mariana Ochoa compartió información que no era cierta y que tiene que cuidar sus palabras en un tema tan complicado.

La cantante comentó que su terapeuta le había recomendado un libro, a partir del cual se informó y llegó a varias conclusiones sobre la misoginia.

“Mi terapeuta me hizo leer un libro que se llama ‘Cuando el amor es odio’. Me sorprendió mucho que es un tema psiquiátrico lo que les voy a decir. La misoginia no es un insulto a un hombre, la misoginia es un problema psiquiátrico tratado a nivel psiquiátrico con medicamentos. Pues sí, tal vez a alguien que le hizo falta la figura materna, pues le tiene cierto odio o resentimiento, viene de ahí, pero no es que odia a las mujeres como tal, sino que es un resentimiento con el que creció, pero ya a nivel neuronal; por eso es un tema psiquiátrico que requiere de un tratamiento médico”

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Por su parte, YosStop tomó la palabra en sus redes y habló sobre las declaraciones que hizo la cantante en el reality.

“Esto es desinformación. No invalida su experiencia, pero sí es importante que pongamos lo que sí es sobre la mesa porque, ¿de qué me sirven tantos años de estudio si no voy a hablar de esto?”

Mencionó que una persona puede presentar estas conductas por diferentes experiencias o aprendizajes.

“La misoginia parte de creencias, ideologías, incluso de doctrinas. Es un sistema de creencias, de prejuicios, que se tiene hacia la mujer, en contra de la mujer, que repudia a la mujer. No es un trastorno narcisista de la personalidad. No existe el trastorno de misoginia de la personalidad, no hay que confundir”

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