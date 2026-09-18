Restauran joyas de San Roque en Campeche; INAH inicia restauración integral

A fin de realizar una restauración integral, la iglesia de San Roque o San Francisquito, en el Centro Histórico, antiguamente conocida como el templo de los pobres, ha sido desmantelada por dentro para que albañiles especializados realicen los trabajos sin dañar las imágenes de santos, cinco retablos barrocos elaborados con madera y láminas de oro, entre otros ornamentos.

Esto, mediante trabajos supervisados y coordinados entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Diócesis de Campeche.

Luego de que, en el mes de agosto, dicha iglesia, ubicada en la intersección de la calle 12, antes Colón, con la 59, presentó severos deterioros al colapsar parte de la marquesina de piedra de la entrada, que por fortuna no cayó sobre peatones, turistas y feligreses que acostumbran visitar dicho inmueble.

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Fue en ese momento cuando primero se rehabilitó esta parte del frente del inmueble histórico, que ahora, por el interior, ha sido desnudado por completo con el retiro de sus invaluables patrimonios históricos y culturales, los cuales fueron resguardados por personal del INAH.

Hace más de 10 años, esta iglesia fue intervenida por primera vez por restauradoras, quienes trabajaron en los retablos de madera, por los cuales es conocida esta iglesia.

A través de un comunicado en redes sociales, el INAH informó que su personal especializado de las secciones de Monumentos Históricos y de Restauración, en coordinación con el presbítero Efraín Rosales Centeno, responsable del templo, realiza labores de conservación en la Iglesia de San Roque, uno de los máximos ejemplos de la arquitectura religiosa intramuros del siglo XVII en Campeche.

Destacándose por el contraste directo entre su sobria fachada franciscana y la riqueza artística barroca de su interior.

Las autoridades religiosas y del INAH no han dicho cuándo culminarán estos trabajos para que vuelva a ser abierto al público este importante templo, que además es uno de los atractivos culturales visitados por turistas nacionales y extranjeros.

Mientras tanto, permanece cerrado, y en su interior los albañiles realizan los trabajos de restauración, en espera de regresar sus adornos religiosos, imágenes y sus vistosos retablos.