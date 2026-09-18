Entregan cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia para repatriarlo a España

La Fiscalía General del Estado de Morelos entregó este viernes 18 de septiembre a la familia de Claudia Tacoronte Aguilera el cuerpo de la estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, con el fin de iniciar los trámites para su repatriación a España.

Los familiares acudieron a las instalaciones de la Fiscalía estatal en Temixco acompañados por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, además de representantes de atención a víctimas y autoridades estatales.

La entrega ocurrió un día después de la detención de Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, señalado por las autoridades como probable responsable del feminicidio. El detenido permanece a disposición de la autoridad judicial en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla.

¿Qué sigue tras la entrega del cuerpo de Claudia Tacoronte?

Con la liberación del cuerpo, la familia podrá continuar con el procedimiento de repatriación a España.

El Gobierno de Morelos había informado previamente que mantenía comunicación con el consulado español para facilitar los trámites administrativos relacionados con el traslado. El fiscal Fernando Blumenkron explicó que los familiares viajarían a México precisamente para recibir los restos de la joven.

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Tacoronte llegó a México en agosto para realizar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), como parte de un programa de intercambio con la Universidad de Granada.

Francisco Javier “N” enfrenta proceso por feminicidio

La Fiscalía de Morelos informó que buscará imputar a Francisco Javier “N” por el delito de feminicidio y solicitar una pena de hasta 70 años de prisión.

Las investigaciones señalan que Claudia Tacoronte fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla. Autoridades ministeriales atribuyen al detenido la probable responsabilidad en la agresión, aunque será el proceso judicial el que determine su responsabilidad penal.

La Fiscalía General del Estado de Morelos realizó la entrega formal del cuerpo de la #estudianteespañola Claudia Tacoronte a su padre, luego de completar el procedimiento de identificación correspondiente en las instalaciones de Temixco.https://t.co/rE0oGoe6wJ — Vocifera MX (@vociferamx) September 18, 2026

El caso provocó protestas estudiantiles en Morelos y reacciones en España, además de nuevas exigencias para reforzar las condiciones de seguridad de estudiantes de intercambio.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación mientras la familia de Claudia Tacoronte avanza con los trámites para trasladar su cuerpo a España.

IO