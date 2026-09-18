Realizan cateo por presunto narcomenudeo en un inmueble de La Guadalupana, Cancún

Un operativo de cateo relacionado con una investigación por presunto narcomenudeo se llevó a cabo la tarde de este viernes en un domicilio de la Supermanzana 216, en Cancún, donde trascendió que las autoridades aseguraron a un joven que se encontraba al interior del inmueble.

La movilización se registró en la manzana 38, sobre la calle 38 Poniente, entre las calles 82 y 84, hasta donde arribaron elementos de la Policía Ministerial, acompañados de efectivos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

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De acuerdo con los primeros datos, la intervención se derivó de una denuncia relacionada con la presunta venta de estupefacientes en el lugar, por lo que las autoridades ministeriales dieron cumplimiento a una orden de cateo para revisar la propiedad como parte de las investigaciones.

Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro alrededor del domicilio para mantener resguardada la zona y facilitar las diligencias de las autoridades encargadas del procedimiento.

En el interior del inmueble, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron una inspección en busca de posibles indicios que pudieran estar relacionados con los hechos denunciados..

Información que trascendió en el lugar señaló que, durante la intervención, fue localizado un joven al interior de la vivienda, quien habría sido asegurado por las autoridades. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre su identidad ni se ha confirmado oficialmente su situación jurídica.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre el posible aseguramiento de sustancias ilícitas u otros objetos relacionados con la investigación, por lo que se espera que las autoridades correspondientes informen sobre los resultados de las diligencias.

Una vez concluida la revisión, el inmueble quedó asegurado como parte del procedimiento ministerial, mientras continúan las investigaciones para determinar si la propiedad era utilizada para actividades relacionadas con el narcomenudeo.