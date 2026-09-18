EU publica nuevos archivos desclasificados sobre OVNIs: qué contiene el sexto paquete

El Gobierno de Estados Unidos publicó este viernes 18 de septiembre una sexta entrega de documentos desclasificados sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y Fenómenos Anómalos No Identificados, conocidos como UAP por sus siglas en inglés.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que los materiales forman parte del Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE), iniciativa que concentra documentos históricos, imágenes y otros registros relacionados con casos que las autoridades no han podido identificar de manera definitiva.

La nueva publicación incluye fotografías, videos y documentos. Entre los materiales reportados aparecen registros de objetos observados sobre Utah en 1952 y un informe de gastos de 2008 relacionado con una investigación gubernamental sobre fenómenos aéreos sin explicación.

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La sexta entrega forma parte de un proceso de publicación escalonada que comenzó en mayo de 2026.

El Pentágono ha explicado que los expedientes incluidos en PURSUE corresponden a casos que permanecen sin una explicación concluyente. Esto no significa, por sí mismo, que documenten vida extraterrestre, sino que la información disponible no permitió determinar con certeza el origen de los fenómenos observados.

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Sean Parnell indicó además que las autoridades estadounidenses continúan con la revisión de otros archivos y preparan nuevas entregas.

Trump ordenó ampliar la divulgación de archivos sobre UAP

El proceso comenzó después de que el presidente Donald Trump instruyera a distintas dependencias federales a identificar, revisar, desclasificar y publicar información relacionada con OVNIs, fenómenos aéreos no identificados y otros registros vinculados con posibles fenómenos extraterrestres.

BREAKING: The government is opening up more UFO files.



Newly released material includes a film tied to a 1952 Utah sighting, along with more recent videos showing mysterious objects in the sky. The Pentagon says some cases remain unresolved, meaning officials cannot definitively… pic.twitter.com/jRHuxL6lL4 — Fox News (@FoxNews) September 18, 2026

La primera entrega se publicó el 8 de mayo. Posteriormente aparecieron nuevos paquetes el 22 de mayo, 12 de junio, 10 de julio y 7 de agosto, antes de la sexta publicación de este viernes.

El Departamento de Defensa señaló que el proceso requiere revisar millones de documentos acumulados durante décadas y que las publicaciones continuarán conforme los materiales sean localizados, evaluados y autorizados para su divulgación.

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