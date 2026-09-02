¿Quién era Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Fue durante la madrugada de este miércoles 2 de septiembre, cuando se informó de un multihomicidio en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

La información sobre los hechos comenzó a circular varias horas después, aunque ya se ha confirmado que las víctimas de estos hechos son el tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez Ochoa.

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Se ha revelado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las víctimas fueron el tecladista, su hija de tres años, su esposa embarazada y una empleada del servicio doméstico, los cuerpos fueron encontrados con heridas de arma de fuego en un departamento del fraccionamiento conocido como Real View.

Hasta el momento, se ha informado sobre la detención de dos personas sospechosas por su probable participación en estos hechos.

¿Quién era el tecladista Jonathan Meléndez Ochoa?

Jonathan Meléndez Ochoa fue uno de los fundadores de la banda de rock conocida como Camilo Séptimo, con quien alcanzó el punto más importante de su carrera dentro de la industria musical.

La banda que fundó Jonathan Meléndez Ochoa, ha tenido grandes éxitos entre ellos temas como "Miénteme", "Inevitable" y "No te puedo olvidar".

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Aunque es conocido por ser el tecladista de la banda, también era parte de las composiciones de Camilo Séptimo y de la producción de las piezas musicales.

En sus redes sociales, el tecladista no compartía muchas cosas sobre su vida privada, pues casi todo se encontraba relacionado con las presentaciones y actividades de la banda de rock.

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