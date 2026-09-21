¿De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

El mundo de la moda recibió la noticia de la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, quien falleció este domingo a los 27 años. El joven se encontraba internado en un centro de rehabilitación cuando ocurrió el deceso.

La muerte fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, que señaló que Gerber falleció dentro del centro donde permanecía internado. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la causa de muerte.

El hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber había ingresado a rehabilitación para atender problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, situaciones que, de acuerdo con el reporte, también estaban vinculadas con dificultades en su salud mental.

Durante los últimos meses, Presley había compartido públicamente parte de las dificultades que enfrentaba. En diciembre de 2025 publicó un video en Instagram, posteriormente eliminado, en el que habló sobre los medicamentos que tomaba y los ataques de pánico que había experimentado.

En aquella publicación, el modelo también explicó que había atravesado diversas pérdidas y buscaba que otras personas que vivieran situaciones similares supieran que no estaban solas. Su madre respondió entonces con un mensaje de apoyo en el que le expresó su amor y le aseguró que no estaba solo.

Presley Gerber y su trabajo sobre salud mental

El hijo de Cindy Crawford también utilizó sus redes sociales para hablar de temas que suelen mantenerse en privado. En noviembre del año pasado presentó “Mental Health Mondays”, una serie enfocada en generar conversaciones sobre salud mental y experiencias que muchas personas prefieren ocultar.

Su intención, según explicó entonces, era abrir espacios para hablar de manera directa sobre situaciones difíciles. La iniciativa tomó relevancia al conocerse posteriormente que el modelo atravesaba problemas relacionados con su bienestar emocional.

¿Quién era Presley Gerber?

Nacido en 1999, Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber. Al igual que su madre, desarrolló una carrera en el mundo de la moda y comenzó como modelo a los 16 años.

A lo largo de su trayectoria participó en campañas y desfiles de reconocidas firmas, entre ellas Calvin Klein y Dolce & Gabbana. También apareció junto a Crawford en un comercial de Pepsi durante la Super Bowl LII, en 2018.

Su hermana Kaia Gerber, quien también trabaja como modelo, habló en agosto sobre las dificultades que enfrentaba su familia. En una entrevista con Vogue explicó que una situación de este tipo afecta a todos los integrantes y reconoció que durante un periodo dejó sus propias necesidades en segundo plano.

Kaia también destacó que Presley había decidido hablar sobre sus problemas en lugar de mantenerlos ocultos. La modelo señaló que existe un límite sobre cuánto puede esconderse una situación del mundo y cuestionó el sentimiento de vergüenza que puede surgir al reprimir este tipo de dificultades.

Por ahora, la familia de Presley Gerber solicitó privacidad ante lo que describió como un momento “difícil y doloroso”. Mientras continúan las investigaciones, no se ha informado públicamente cuál fue la causa de su muerte.