Pronóstico del clima en Yucatán hoy 21 de septiembre: Habrá temperaturas de hasta 39 grados y lluvias por la tarde

Este lunes 21 de septiembre se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte en diferentes regiones de Yucatán, principalmente durante la tarde, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

Las condiciones de lluvia estarán presentes debido al avance lento de una Onda Tropical hacia el oeste, en interacción con una vaguada en altura, el ingreso de humedad y el calentamiento diurno.

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¿En qué municipios de Yucatán lloverá este lunes 21 de septiembre?

Entre las 13:00 y 15:00 horas, se prevén lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en el noroeste de Yucatán, específicamente en Halachó, Maxcanú, Kinchil, Umán, Mérida, Chocholá y Motul.

En la zona centro se contempla lluvia en Izamal, mientras que en el noreste las precipitaciones alcanzarán Tizimín y municipios aledaños.

Para el sureste y suroeste del estado, donde se encuentran Valladolid, Tinum, Tekax, Muna y Ticul, se pronostican lluvias de intensidad moderada y fuerte.

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Temperaturas de hasta 39 grados en Yucatán

A pesar de las lluvias, el ambiente será muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 39 grados Celsius en el interior del estado.

En la zona costera, los valores máximos serán ligeramente menores, de 32 a 34 grados Celsius.

El viento permanecerá en calma durante la mañana y por la tarde tendrá dirección del noreste, con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en las zonas donde se registren lluvias.

Oleaje de un metro en el litoral yucateco

En la costa de Yucatán se espera oleaje de alrededor de un metro de altura durante este lunes.

Procivy recomienda mantenerse atento a las condiciones meteorológicas, principalmente en las zonas donde se pronostican tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.