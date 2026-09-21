Joven se lanza de un auto en movimiento durante una discusión con su pareja en Mérida

Una joven de 27 años de edad resultó con diversas lesiones, tras presuntamente lanzarse de un vehículo en movimiento durante una discusión con su pareja, hecho que generó la movilización de equipos de emergencia y autoridades policiales en la colonia México Oriente.

El incidente ocurrió en la calle 31 entre 18 y 20, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la mujer viajaba como acompañante en un automóvil junto con su pareja cuando ambos comenzaron a discutir. En medio del altercado, la joven, quien presuntamente estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, abrió la portezuela del vehículo y se arrojó cuando la unidad todavía estaba en movimiento.

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La mujer cayó de manera aparatosa sobre la cinta asfáltica y quedó tendida con diversos golpes y excoriaciones. Testigos y vecinos que presenciaron los hechos solicitaron auxilio a través de los números de emergencias 9-1-1. Arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes delimitaron el área para evitar otro incidente, mientras técnicos en urgencias médicas de la corporación proporcionaron los primeros auxilios a la lesionada.

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Luego de ser estabilizada fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica y determinar el alcance de sus lesiones. Durante el traslado fue acompañada por su hermana. Ante su estado inconveniente, la mujer no pudo proporcionar a los agentes una versión precisa de lo que ocurrió ni explicar con detalle cómo se desarrolló el altercado.

Oficiales de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y autoridades correspondientes iniciaron las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del incidente y, en su caso, deslindar responsabilidades.