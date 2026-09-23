Revelan video de Mariana Treviño agrediendo a vestuarista de 'Mentiras: All Stars'

Recientemente, mucho se ha comentado sobre una fuerte polémica que se ha generado en la industria del teatro musical, esto en la puesta en escena de 'Mentiras: All Stars’.

Y es que, Mariana Treviño, quien da vida al personaje de ‘Lupita’ se encuentra envuelta en una fuerte polémica por su comportamiento con parte del equipo de producción.

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¿Qué está pasando con Mariana Treviño?

Todo pasó durante una función especial en el 'YouTube Theater' de Los Ángeles, California, donde se reveló que supuestamente la famosa tuvo un enfrentamiento físico con una integrante del equipo, mientras que en redes sociales se comentó que le habría dado una cachetada a una vestuarista.

Sin embargo, el propio Alejandro Gou aseguró que no hubo una cachetada, pero sí se mostró a Mariana Treviño muy enojada con su equipo de vestuario.

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En el clip que se está haciendo viral, se puede observar a la actriz en la entrada al escenario. Sin embargo, el vestuario no estaba completo y la peluca característica del personaje tenía fallas, lo que había ocasionado la molestia de Mariana Treviño.

En redes sociales, muchos se han cuestionado la actitud de la famosa, pero otros han asegurado que es parte de la adrenalina y estrés de llevar una función en vivo. Por medio de una entrevista para el programa 'De Primera Mano', Alejandro Gou habló sobre esta situación:

"Es puro chisme. Yo estaba ahí presente. El rollo fue que cambian en vivo a Mariana Treviño en escena, la convierten en Lupita; le estaban cambiando la peluca, se le cae y en ese entonces se cambia de peluca... Mariana es así, pero es pura mentira. Yo no hubiera aguantado que ninguna actriz y ningún actor se hubiera metido con alguien de mi staff. Tienen que tener respeto todos".

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