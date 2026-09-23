Autoridades de EU desmantelan estructura del Cártel de Sinaloa que operaba en Wichita

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha confirmado el desmantelamiento de una red de narcotráfico relacionada con el Cártel de Sinaloa en Kansas.

Según la información revelada por la fiscalía del Distrito de Kansas, quince personas se declararon culpables por cargos que vinculan tráfico de drogas, también se ha confirmado que el líder de la célula, fue identificado como Euriel Talavera, quien ahora tiene una pena de 19 años de prisión.

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Las autoridades han revelado que la investigación sobre los hechos, comenzó en 2020 por miembros del FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA y el Departamento de Policía de Wichita.

Ellos fueron los responsables de descubrir que el Cártel de Sinaloa tenía una operación en la zona en donde distribuía fentanilo, cocaína y metanfetamina, así lo ha mencionado el Departamento de Justicia.

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“Cada pocas semanas, los narcotraficantes viajaban de Wichita a Phoenix, Arizona, u otros lugares para recoger grandes cantidades de droga y luego regresaban a Wichita para su distribución”

En uno de los operativos, los agentes lograron hacer el decomiso de un cargamento que venía desde Phoenix, el cual era de 160 mil pastillas falsas de Percocet, las cuales estaban adulteradas con fentanilo.

A Homeland Security Task Force (HSTF) operation leads to more than a dozen defendants in Kansas sentenced for working for a Mexican drug cartel. The Sinaloa Cartel owned the drug trafficking ring that brought fentanyl, cocaine, and methamphetamine into Wichita.… pic.twitter.com/OrouY1cJcj — US Attorney Kansas (@USAO_Kansas) September 22, 2026

Además del líder, otras diez personas tuvieron penas que van desde los 12 meses hasta los 11 años de cárcel, mientras que otras cuatro fueron sentenciadas a libertad condicional, aunque todavía se busca una persona más que logró escapar antes de la audiencia.

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