¡Hasta inundó las calles! José María Morelos registra la lluvia más fuerte del mes

La lluvia más fuerte de este mes se registró la tarde de este miércoles y, como consecuencia de ella, se inundaron las calles céntrica de la ciudad, razón por la cual se tuvieron que limitar a la circulación vial.

La lluvia se desató poco antes de las 3:00 de la tarde, pero se mantuvo fuerte por casi una hora, después amaino, pero continuó lloviznando hasta poco después de las 4:00 pm.

Noticia Destacada Lluvia con tormenta eléctrica inunda calles de Felipe Carrillo Puerto

Durante lo más fuerte de la lluvia los locatarios del mercado del productor subieron una foto en las redes sociales en donde ve el inmueble anegado, sobre todo en el área de puestos ubicados en la zona centro, donde se encuentran las mesetas de concreto.

Las calles qué se anegaron y fueron colocados señalizaciones de alto, no pase, fueron, la Miguel Hidalgo, entre Huay Max y Yaxchilán; calle Huay Max, entre Miguel Hidalgo y Chilam Balam; calle Felipe Carrillo Puerto, entre avanida principal y 8 de octubre; calle Primavera, entre avenida principal y 8 de Octubre, también se inundó parte del carril derecho de la avenida principal, el que corre del lado del parque central. Se pudo ver que también se anegaron algunos solares de la colonia Guadalupe de esta ciudad.