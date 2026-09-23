Joven pierde un brazo en un club de playa en Cozumel; señalan presunto ataque de cocodrilo

Un joven resulto herido y la pérdida de su brazo derecho tras el presunto ataque de un cocodrilo en un hecho ocurrido en la madrugada de este miércoles en las inmediaciones de un club de playa, el caso se mantuvo con total hermetismo por parte del club ya que protección civil no fue notificado.

De acuerdo con información preliminar el lesionado, identificado como Esteban G. G originario de Chiapas., fue trasladado alrededor de las 06:00 horas a una clínica particular para recibir atención médica. La gravedad de la lesión fue confirmada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las circunstancias en las que ocurrió.

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Alfredo Arellano Villaseñor, director de Protección Civil, confirmó que hasta el mediodía la dependencia no contaba con un reporte oficial sobre el incidente. El funcionario señaló que los clubes de playa tienen la obligación de notificar de manera inmediata al número de emergencias 911 y a Protección Civil cuando ocurre una emergencia dentro o en las inmediaciones de sus instalaciones.

La falta de aviso podría derivar en sanciones económicas para el establecimiento, además de impedir que las autoridades activen oportunamente los protocolos correspondientes.

La información que relaciona las lesiones con un cocodrilo permanece, hasta ahora, como una versión preliminar y no ha sido confirmada públicamente por alguna autoridad.

Tampoco se ha informado oficialmente si el animal fue localizado, capturado o si existe evidencia que permita establecer que un cocodrilo estuvo involucrado en el incidente.

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El caso ocurre pocos días después de que un cocodrilo de aproximadamente 1.5 metros fuera localizado en Playa Caletita. En aquella ocasión, personal de Guardavidas realizó la captura y el ejemplar fue entregado a las autoridades ambientales para su valoración.

Por ahora, las autoridades deberán determinar qué ocurrió en Paradise y establecer si existe alguna relación entre la lesión del hombre y la presencia de un cocodrilo en la zona.