IMSS aplicará 2 mil 537 dosis durante jornada de vacunación en Campeche

Para esta semana, se pretende aplicar 2 mil 537 dosis de diferentes fármacos a través de la Campaña Institucional de Vacunación, así lo dio a conocer la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche Flor Irene Rodríguez Melo. Adelantó que las actividades se realizan en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), así como en puestos fijos y semifijos instalados en puntos de mayor afluencia de gente.

Rodríguez Melo informó que la jornada está dirigida a distintos grupos de la población. Las vacunas están disponibles para niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas, adultos mayores, personal de salud y personas en periodo de lactancia.

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Desde la UMF número 12, ubicada en Santa Isabel, explicó que la campaña permitirá iniciar o completar esquemas de vacunación. Entre las enfermedades contempladas se encuentran tuberculosis, hepatitis B, difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, sarampión, rubéola, paperas, rotavirus y neumococo.

Uno de los puntos de esta jornada es la aplicación de una nueva vacuna para mujeres embarazadas contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR). La dosis está dirigida a personas gestantes que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de embarazo, con el objetivo de brindar protección a los bebés.

Respecto al sarampión, el IMSS hizo un llamado a las personas de seis meses a 49 años que no cuenten con esta protección. El personal de enfermería revisará la Cartilla Nacional de Salud para determinar si corresponde la aplicación de la vacuna de acuerdo con la edad.

La campaña también contempla a mujeres y hombres de 20 a 59 años, personas gestantes o en periodo de lactancia, trabajadores de la salud y adultos mayores de 60 años. En el caso de los menores de ocho años, también pueden recibir las vacunas aunque no sean derechohabientes del IMSS.

La coordinadora de Salud Pública del instituto, doctora María Jiménez Santiago, informó que la jornada incluye otras acciones preventivas para la población infantil. Entre ellas se encuentra la entrega de una megadosis de vitamina A por vía oral a niñas y niños de seis meses a 59 meses de edad.

También se contempla la administración de albendazol por vía oral para niños de dos a nueve años y adolescentes de 10 a 14 años. Estas acciones forman parte de las actividades que el instituto incorporó durante la jornada de atención a la población.

El IMSS en Campeche indicó que las personas interesadas pueden acudir a la UMF o al hospital más cercano con su Cartilla Nacional de Salud. El personal de enfermería verificará las dosis aplicadas y señalará cuáles corresponden según la edad y el esquema de cada persona.

La campaña se mantendrá durante toda la semana en los diferentes puntos establecidos por el instituto en el estado. La atención incluye la revisión de los esquemas y la aplicación de las vacunas correspondientes, de acuerdo con las dosis disponibles y las características de cada grupo de edad.