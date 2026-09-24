Huracanes harán “sonar” celulares en Campeche: estrenarán nueva alerta

Los teléfonos celulares en Campeche tendrán una nueva herramienta de prevención frente a huracanes y otros fenómenos naturales. Durante el último trimestre de 2026 comenzará la implementación tecnológica de una Alerta Máxima para fenómenos distintos a los sismos, que permitirá a Protección Civil enviar avisos directamente a los dispositivos cuando exista un peligro significativo para la población.

El nuevo esquema cobra especial importancia para Campeche por su exposición a ciclones tropicales, lluvias intensas e inundaciones. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que el sistema podrá utilizarse ante huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otras emergencias. A diferencia de la alerta sísmica, estos avisos tendrán un sonido específico, con el objetivo de que la población pueda reconocer que se trata de otro tipo de amenaza.

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Además de las alertas para situaciones de peligro elevado, se incorporarán Avisos de Protección Civil que podrán llegar con horas o incluso días de anticipación para advertir sobre condiciones como lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor o contingencias ambientales. Estos mensajes podrán incluir recomendaciones de prevención, evacuación o resguardo, así como indicaciones posteriores a una emergencia.

Una de las principales características es que no será necesario contar con saldo ni conexión a internet para recibir las alertas. Los mensajes aparecerán automáticamente mediante una ventana emergente en la pantalla y, por razones de seguridad, no podrán ser desactivados por los usuarios. La CRT señaló que las empresas de telefonía deberán realizar durante este periodo las adecuaciones necesarias para incorporar los nuevos tipos de alertamiento.

Campeche ya ha servido como escenario para probar el alertamiento masivo asociado a huracanes. En el ejercicio nacional realizado el 19 de septiembre, la entidad utilizó una hipótesis de huracán para poner a prueba los protocolos de respuesta y el envío de mensajes a celulares. La estrategia complementa el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) que utiliza Protección Civil y sus niveles de alertamiento para preparar a la población antes, durante y después de la aproximación de un ciclón.

La medida se incorpora en momentos en que Campeche mantiene activa su preparación frente a la temporada de lluvias y ciclones. Este año también fue instalado un Puesto de Comando Interinstitucional para coordinar a autoridades federales, estatales y municipales ante posibles emergencias, mientras que el pronóstico nacional para la temporada 2026 contempló entre 11 y 15 ciclones tropicales en el Atlántico.