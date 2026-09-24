Hallan osamentas en presunto ritual en el cementerio de Komchén en Mérida

El hallazgo de restos humanos y objetos de características extrañas dentro del panteón de Komchén generó alarma entre habitantes de esta comisaría de Mérida, luego de que fueran localizados el pasado 19 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida por el investigador paranormal Jorge Moreno, durante el fin de semana fueron encontrados cráneos que aparentemente serían humanos, además de otros objetos abandonados entre las tumbas del cementerio.

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El descubrimiento ocurrió a plena luz del día y rápidamente provocó preocupación entre familias de la zona, debido a la presencia de los restos dentro del camposanto.

Ante la situación, la comisaria de Komchén, Flori Euan, intervino luego de que habitantes manifestaran su inquietud por lo ocurrido en el panteón.

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Hasta el momento, la información disponible no establece de manera oficial a quién pertenecían los presuntos restos ni las circunstancias en las que habrían sido colocados en el cementerio.

Tampoco se cuenta con información oficial que confirme que los cráneos correspondan efectivamente a restos humanos, por lo que correspondería a las autoridades competentes realizar las investigaciones y peritajes necesarios para determinar su origen.