Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por un auto en Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó con lesiones en las piernas luego de ser impactado por la conductora de un automóvil, lo que provocó que terminara proyectado contra una camioneta que se encontraba estacionada en calles de la colonia Insurgentes.

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El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle Vicente Guerrero, frente al área de estacionamiento de lo que anteriormente era la Abarrotera Súper Sánchez.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba con dirección hacia el Panteón Nuevo a bordo de una motocicleta Vento de color blanco, con placa de circulación del Estado de Campeche.

El motociclista señaló que, mientras avanzaba por la vialidad, de manera repentina sintió un fuerte impacto en la parte posterior de su unidad. El golpe habría sido ocasionado por la conductora de un automóvil Chevrolet Cruze de color rojo, con placas del estado de Veracruz.

A consecuencia del impacto, el motociclista perdió el control y fue proyectado hacia una camioneta Mazda CX, 7 de color blanco, con placas del Estado de Campeche, la cual se encontraba estacionada en el lugar.

El propietario de la camioneta se encontraba metros adelante comprando alimentos al momento del accidente, por lo que regresó al sitio tras ser informado de los daños ocasionados a su vehículo.

El motociclista presentó lesiones en ambas piernas y fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Después de ser valorado, se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

Elementos de Tránsito y peritos acudieron para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Asimismo, ajustadores de las compañías de seguros se presentaron en el lugar. La conductora del automóvil involucrado activó su póliza para buscar un acuerdo con el motociclista por las lesiones y daños, así como con el propietario de la camioneta que resultó afectada.

Finalmente, las unidades permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias y se establecían los acuerdos correspondientes entre las partes involucradas.

JGH