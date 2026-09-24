Yahir pide perdón a su hijo Tristán entre lágrimas en La Casa de los Famosos México

Las emociones alcanzaron a Yahir dentro de La Casa de los Famosos México, donde una dinámica llevó al cantante a recordar uno de los capítulos más difíciles de su vida: el distanciamiento que tuvo con su hijo mayor, Tristán.

Frente a sus compañeros, el intérprete de “La locura” habló sobre la relación que alguna vez tuvo con el joven y reconoció que, durante los momentos más complicados, tomó decisiones que terminaron afectando el vínculo entre ambos.

Con la voz entrecortada, Yahir aprovechó el momento para enviarle un mensaje directamente a su hijo.

Yahir recuerda los problemas que enfrentaron como familia

El cantante explicó que durante años mantuvo una relación muy cercana con Tristán y que siempre ha considerado la paternidad como una de las partes más importantes de su vida.

Sin embargo, la situación familiar comenzó a complicarse cuando su hijo atravesó problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Yahir recordó que intentó encontrar distintas alternativas para ayudarlo. En ese proceso, la familia recurrió a diferentes opciones de atención y rehabilitación, algunas de las cuales no fueron aceptadas por su hijo.

El cantante reconoció que la desesperación por encontrar una solución también provocó momentos difíciles entre ambos.

Escuchar a Yahir decirle a Tristán que lo extraña y que lo perdone por favor… y saber que acá afuera Tristán anda soltando chingazos por defenderlo y lo está apoyando al 100, me tiene blandito el corazón ❤️🥹 #TeamYahir#LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/Ve2EuRjzPO — 🥀La Regi 🦁🐼🐂 (@elpotoylaputi) September 23, 2026

“Yo le tengo que pedir perdón a mi primer hijo”

Durante la conversación, Yahir reconoció que hubo momentos en los que decidió tomar distancia porque no quería convertirse en cómplice de las decisiones de su hijo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el cantante aseguró que también ha reflexionado sobre las ocasiones en las que no estuvo a su lado.

Por ello, decidió aprovechar la dinámica del reality para hablarle directamente a Tristán y expresarle sus sentimientos.

“Te quiero decir que te amo, que extraño la relación que teníamos... que aquí estoy siempre y que me disculpes”, expresó entre lágrimas.

El mensaje mostró el lado más vulnerable del cantante, quien reconoció que la distancia entre ambos es una de las situaciones que más le han dolido.

Tristán también ha apoyado a Yahir durante el reality

A pesar de las dificultades que han atravesado como familia, Tristán ha mostrado su apoyo a su padre durante su participación en La Casa de los Famosos México.

Incluso, el joven protagonizó un enfrentamiento con Gala Montes después de que la actriz realizara comentarios relacionados con Yahir.

La situación refleja que, pese al distanciamiento que han vivido en diferentes momentos, el vínculo entre padre e hijo continúa siendo importante para ambos.

Ahora, las palabras de Yahir dejan abierta la posibilidad de una nueva etapa en su relación con Tristán, marcada por el reconocimiento de los errores, el cariño y el deseo de recuperar parte de la cercanía que tuvieron en el pasado.