Roxana Castellanos estuvo con Yolanda Andrade y revela detalles de estado de salud

Roxana Castellanos tuvo la oportunidad de convivir con Yolanda Andrade, por lo que aseguró que la conductora sigue luchando con muchas ganas para poder superar el momento complicado de salud que está viviendo.

Aunque al momento de hablar sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, fue muy cuidadosa, pues evitó asegurar que la conductora ya se encuentra recuperada, pero aseguró que va por buen camino.

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“Yo estuve con ella hace unos días, está mejor, no es que esté bien”

¿Cómo se encuentra Yolanda Andrade?

Roxana Castellanos fue clara, al revelar que la única persona que puede hablar sobre su estado de salud, es la propia Yolanda Andrade, pero aseguró que ver a la conductora en esas condiciones le afecta, pero se mantiene fuerte para apoyar a su amiga.

En el encuentro con los medios de comunicación que tuvo, Roxana Castellanos fue interrogada sobre las palabras de Marilé, quien aseguró que la conductora ya compró un nicho en la Basílica de Guadalupe, afirmando que ella no sabía nada.

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Recordemos que, hace unos días, Yolanda Andrade tuvo una conversación con su amiga, la cantante Thalía, donde aseguró que le quedaba aproximadamente ‘un año y medio’ de vida, pero no reveló cuando le habían dicho esa estimación.

La conductora de televisión tiene una fuerte lucha contra ELA, una enfermedad neurodegenerativa, la cual la ha ido alejando de los foros de televisión y de sus actividades cotidianas.

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