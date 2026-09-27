Yolanda Andrade anuncia que dejará de tomar medicamentos: “Quiero alejarme de todo”

La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade volvió a dirigirse a sus seguidores para hablar de su delicado estado de salud, revelando su intención de pausar la mayoría de sus tratamientos médicos, una noticia que ha generado sorpresa a sus seguidores y usuarios de redes sociales.

Fue por medio de sus redes sociales que la actriz mexicana se sinceró ante sus seguidores, revelando que han sido días especialmente difíciles. También habló un poco sobre los comentarios que recibe en diversas plataformas y de las personas que la han acompañado a lo largo de este proceso.

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¿Por qué Yolanda Andrade dejará de tomar medicamentos?

Tras más de un año y medio de constantes estudios, internamientos y visitas a distintos centros médicos, Andrade compartió el fuerte desgaste físico y emocional que ha atravesado durante este proceso. La actriz explicó que busca reducir paulatinamente la cantidad de fármacos que consume en su día a día.

Yolanda aclaró que mantendrá únicamente aquellos destinados a mitigar los dolores severos. Durante su mensaje, Andrade detalló cómo su padecimiento le ha impedido realizar actividades básicas en ocasiones, requiriendo el apoyo de sus familiares para movilizarse, además de experimentar episodios donde pierde la capacidad del habla.

Respecto a los pronósticos desalentadores sobre su expectativa de vida que ha recibido por parte del personal médico, la conductora remarcó que se niega a tomarlos como una sentencia definitiva. Subrayó su respeto hacia la profesión médica, pero dejó claro que mantiene una postura de fe sobre su futuro.

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