Dos mujeres lesionadas tras choque en Ciudad del Carmen

Dos mujeres resultan lesionadas tras choque entre motocicleta y pochimóvil en la colonia Estrella



Dos mujeres resultaron con golpes leves luego de verse involucradas en un accidente vial entre una motocicleta y un pochimóvil, ocurrido durante la tarde en inmediaciones de la colonia Estrella.



Noticia Destacada Fuerte accidente en Carmen deja lesionados y enfrentamiento entre involucrados

El percance se registró sobre el cruce de la calle 42-E con la avenida 10 de Julio, justo en la zona ubicada debajo del puente de la colonia Estrella.



De acuerdo con los primeros reportes, las dos mujeres circulaban a bordo de una motoneta de aceleración, con placa de circulación 53A3W3 del estado de Campeche, ingresando a la colonia Estrella con dirección hacia el puente.



Presuntamente, la motocicleta avanzaba con preferencia de paso cuando el operador de un pochimóvil color rojo, que se encontraba estacionado, inició la marcha con la intención de realizar una maniobra para retornar hacia la avenida 10 de Julio.



Al incorporarse, el pochimóvil habría cortado la circulación de la motoneta, provocando que esta se impactara contra la parte lateral trasera izquierda de la unidad.



Tras el choque, las dos mujeres presentaron algunos golpes, por lo que fueron valoradas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Afortunadamente, ninguna requirió ser trasladada a un hospital.



Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y verificar la situación.



Finalmente, al tratarse de daños materiales y lesiones que no requirieron hospitalización, los involucrados decidieron llegar a un acuerdo entre ambas partes para resolver el incidente.