Fuerte accidente en Carmen deja lesionados y enfrentamiento entre involucrados



Un fuerte accidente vial ocurrido en calles de la colonia La Rivera dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y provocó un enfrentamiento entre varios motociclistas y el conductor de un automóvil, además de daños ocasionados de manera intencional a la unidad involucrada.



Los hechos se registraron sobre la calle Río Candelaria, en su cruce con Río del Este, donde terminó una persecución protagonizada por varios repartidores en motocicleta, conocidos como “mandaditos”, quienes seguían al conductor de un automóvil Fiat Mobi, color gris, con placas de circulación DHU-418-B del estado de Campeche.



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De acuerdo con los primeros reportes, momentos antes, sobre la avenida Belisario Domínguez, el conductor del automóvil habría estado involucrado en un incidente con un joven que circulaba a bordo de una motocicleta semiautomática color blanco, de la marca Italika, quien viajaba acompañado de su pareja, una mujer embarazada.



Ambos motociclistas habrían resultado con golpes tras el incidente, por lo que decidieron seguir al conductor del Fiat Mobi junto con otro repartidor que se sumó a la persecución.



La situación se tornó violenta al llegar al cruce de Río Candelaria y Río del Este, donde, según los reportes, el conductor del automóvil realizó una maniobra de reversa y terminó atropellando a uno de los motociclistas que lo seguían, quien quedó debajo del chasis del vehículo y sufrió lesiones de consideración.



Tras el impacto, otro de los motociclistas involucrados reaccionó golpeando el automóvil y posteriormente confrontó al conductor, un hombre de edad avanzada, a quien habría obligado a descender de la unidad mediante golpes. Posteriormente, el hombre fue amarrado de los pies con una soga mientras permanecía en el lugar a la espera de la llegada de las autoridades.



La situación generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y seguridad. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, así como personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a los involucrados.



En total, cuatro personas fueron valoradas por los servicios de emergencia, mientras que dos de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.



Elementos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y solicitaron el traslado de las tres unidades involucradas al corralón municipal, mientras que el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.



Las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones correspondientes la mecánica exacta del percance, así como las posibles responsabilidades tanto por el accidente vial como por los hechos de violencia y los daños ocasionados al vehículo.