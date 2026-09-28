Estos son los municipios menos poblados de Yucatán: Tienen menos de 2 mil habitantes

La población de Yucatán mantiene diferencias importantes entre sus municipios. Mientras localidades como Kanasín, Umán y Progreso registraron un crecimiento significativo entre 2020 y 2025, otros municipios continúan concentrando a una cantidad reducida de habitantes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos muestran que Quintana Roo, Sanahcat, Cuncunul, Suma de Hidalgo y San Felipe se encuentran entre los municipios con menor población de Yucatán, con cifras que en algunos casos todavía se mantienen por debajo de los 2 mil habitantes.

En contraste, Mérida aumentó 5.9 por ciento su población durante el mismo periodo, mientras que Kanasín creció 25.9 por ciento, Umán 18.35 por ciento y Progreso 16.27 por ciento. En conjunto, estos tres últimos municipios incorporaron 60 mil 141 habitantes entre 2020 y 2025.

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¿Cuáles son los municipios menos poblados de Yucatán?

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, estas son las localidades que registran las menores cantidades de habitantes en el estado:

Quintana Roo: mil 36 habitantes.

mil 36 habitantes. Sanahcat: mil 728 habitantes.

mil 728 habitantes. Suma de Hidalgo: mil 800 habitantes.

mil 800 habitantes. San Felipe: mil 813 habitantes.

mil 813 habitantes. Cuncunul: mil 870 habitantes.

mil 870 habitantes. Teya: mil 990 habitantes.

De igual forma, otros municipios de Yucatán registran menor índice poblacional, pues aunque superan ligeramente los 2 mil habitantes, se encuentran entre los que menos habitados:

Sudzal: 2 mil 50 habitantes.

2 mil 50 habitantes. Tepakán: 2 mil 50 habitantes.

2 mil 50 habitantes. Bokobá: 2 mil 151 habitantes.

2 mil 151 habitantes. Telchac Puerto: 2 mil 163 habitantes.

Quintana Roo se mantiene como el municipio menos poblado de Yucatán, aunque por primera vez supera el millar de habitantes. En 2020 registraba 976 personas y para 2025 llegó a mil 36, lo que representa un aumento de apenas 60 habitantes.

Sanahcat ocupa el segundo lugar entre los municipios con menor población, con mil 728 habitantes, apenas 27 más que los registrados cinco años antes.

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Por su parte, Cuncunul llegó a mil 870 habitantes después de sumar 156 personas, mientras que Teya pasó de mil 917 a mil 990 habitantes.

¿Qué municipios de Yucatán perdieron población?

El crecimiento poblacional no fue generalizado en Yucatán. Algunos de los municipios con menor número de habitantes también registraron descensos entre 2020 y 2025.

Suma de Hidalgo perdió 57 habitantes y quedó con mil 800, mientras que Tepakán pasó de 2 mil 133 a 2 mil 50 personas, una reducción de 83 habitantes.

Bokobá también tuvo un descenso, al pasar de 2 mil 167 a 2 mil 151 habitantes, es decir, 16 personas menos.

El descenso más pronunciado entre los municipios de menor población ocurrió en San Felipe. La localidad costera pasó de 2 mil 118 habitantes en 2020 a mil 813 en 2025, una reducción de 305 personas, equivalente a 14.4 por ciento de su población.

Telchac Puerto también creció

Entre los municipios con poca población destaca Telchac Puerto, que pese a mantenerse entre los menos habitados de Yucatán, registró un crecimiento durante el último quinquenio.

La localidad pasó de mil 915 habitantes en 2020 a 2 mil 163 en 2025, es decir, incorporó 248 residentes y tuvo un incremento de 12.95 por ciento.

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 permiten observar así un panorama demográfico contrastante en Yucatán: mientras algunos municipios concentran buena parte del crecimiento poblacional de los últimos cinco años, otras localidades mantienen poblaciones reducidas e incluso registran descensos.