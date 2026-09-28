Ko’ox en Campeche: ¿puedes pagar con la tarjeta de otra persona? Esto debes saber antes de subir

¿No tienes tarjeta Ko’ox y piensas pedirle la suya a tu mamá, pareja o algún amigo? Aunque el plástico puede utilizarse para cubrir pasajes adicionales cuando las personas viajan juntas, prestar la tarjeta para que otra persona la use por separado puede alterar los beneficios y transbordos asociados al sistema.

En Campeche, quedarse sin tarjeta Ko’ox puede generar una duda bastante común: ¿puedo tomar prestada la tarjeta de otra persona para pagar mi viaje? La respuesta requiere hacer una distinción. La Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) ha señalado que cada usuario debe contar con su propia tarjeta, aunque una persona sí puede pagar uno o más pasajes adicionales cuando viaja acompañada.

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Por ejemplo, si una madre aborda el autobús junto con sus hijos, puede utilizar su tarjeta para cubrir también los pasajes de los menores. Sin embargo, eso no significa que el hijo pueda llevarse posteriormente la tarjeta de su mamá y utilizarla como propia. ARTEC incluso ha relacionado algunos problemas de cobro con acciones como pasar varias veces el plástico o prestarlo a otra persona.

¿Entonces puedo pagar el pasaje de otra persona?

Sí, cuando viajan juntos puede cubrirse más de un pasaje con una misma tarjeta, de acuerdo con lo explicado por el director de ARTEC, Eduardo Zubieta Marco. Sin embargo, existe una diferencia importante cuando se trata de tarifas preferenciales.

Un estudiante, adulto mayor o persona con discapacidad cuenta con una tarjeta específica que permite aplicar la tarifa correspondiente a su condición. Ese beneficio es individual. En el caso de estudiantes, ARTEC explicó desde el inicio del sistema que cada menor debía contar con su propio plástico para acceder a la tarifa preferencial; si un padre paga por todos con una tarjeta general, los viajes adicionales se cobran bajo la tarifa general.

Es decir, la tarjeta de estudiante no debería convertirse en la tarjeta familiar ni utilizarse para que otras personas aprovechen el descuento.

¿Por qué no conviene prestar tu Ko’ox?

El problema está relacionado con la manera en que el sistema registra los viajes. La tarjeta no solamente funciona como monedero: también lleva el registro necesario para determinar los beneficios de transbordo.

Actualmente, el esquema origen-destino permite realizar transbordos dentro de una ventana máxima de 90 minutos. Para usuarios generales la tarifa máxima es de 12 pesos y para preferenciales de 6 pesos; al iniciar un nuevo origen-destino o superar esa ventana se genera un nuevo cobro.

Por ello, prestar la tarjeta puede mezclar los movimientos de dos personas distintas. ARTEC ya había advertido que algunos reportes de cobros incorrectos estaban relacionados precisamente con compartir el plástico o validarlo más de una vez

Un ejemplo sencillo

Una persona utiliza su tarjeta para ir de su colonia al Centro y comienza su recorrido. Después se la entrega a un familiar para que realice otro trayecto. El sistema no sabe que cambió la persona que lleva el plástico: registra las validaciones sobre la misma tarjeta y eso puede interferir con la secuencia de viajes y transbordos.

Por eso, la recomendación práctica es sencilla: cada pasajero frecuente debe tener su propia Ko’ox.

¿Y si no tengo tarjeta Ko’ox?

Aquí está otro de los problemas para los usuarios. En información difundida apenas este 23 de septiembre, ARTEC reconoció que la venta de tarjetas en establecimientos comerciales todavía estaba pendiente y señaló que se pretende concretarla antes de finalizar 2026. Mientras tanto, quienes necesiten obtener nuevamente una tarjeta pueden acudir a las instalaciones de ARTEC o buscar los puntos donde personal de Movibus realiza su distribución, entre ellos zonas cercanas al mercado Pedro Sáinz de Baranda y la Alameda Francisco de Paula Toro.

Esto también representa una dificultad para personas procedentes de otros municipios o visitantes que llegan a la capital sin conocer el sistema de pago.

Para los estudiantes hay otro punto que revisar: la vigencia de su tarjeta. Más de 31 mil alumnos tienen plásticos cuyo vencimiento se concentra entre noviembre y diciembre, y ARTEC ha recomendado verificar la fecha mediante la aplicación Ko’ox Contigo para renovarlos y conservar la tarifa preferencial.

Entonces, ¿qué hago si viajo con mi mamá?

La regla práctica puede resumirse así: si ambos suben juntos, una misma tarjeta puede cubrir pasajes adicionales; si cada uno viajará por separado, lo adecuado es que cada persona utilice su propio plástico. Y si se trata de una tarjeta preferencial de estudiante, adulto mayor o persona con discapacidad, el beneficio corresponde al titular y no debe utilizarse para trasladar el descuento a otra persona.

De esta manera también se evita alterar la secuencia de transbordos, generar cobros inesperados o perder los beneficios que corresponden al recorrido del usuario