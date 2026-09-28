Elizabeth Tapia regresa al INE Campeche tras casi cinco años; ¿qué cargo ocupará?

Elizabeth Tapia Quiñones regresó a Campeche para asumir nuevamente la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, INE, tras casi cinco años después de dejar el estado para ocupar el mismo cargo en Tabasco y posteriormente en Nayarit.

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La Junta General Ejecutiva del INE aprobó el 18 de septiembre su cambio de adscripción, tras la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Este 28 de septiembre volvió a rendir protesta como titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Campeche, ante la presencia de representantes de partidos políticos, autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, TEEC, y del Instituto Electoral del Estado de Campeche, IEEC, consejeras y consejeros electorales e integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional.

En su mensaje, Tapia Quiñones dijo que regresar a Campeche representa una alegría, pero también una responsabilidad por el momento que atraviesa la institución y por los trabajos que deberá encabezar durante los próximos meses.

Para mí no es sólo una alegría regresar a este gran estado de Campeche para asumir la titularidad de la Vocalía Ejecutiva Local, es también un honor y motivo de profunda responsabilidad, expresó.

La funcionaria destacó que conoce al personal que integra la Junta Local y confió en que la experiencia del equipo permitirá enfrentar los trabajos del proceso electoral en curso. También sostuvo que la labor del INE debe mantenerse al margen de administraciones y coyunturas, con el objetivo de garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Tapia Quiñones señaló que uno de los principales objetivos de la institución consiste en garantizar que el voto se emita y se cuente con certeza, transparencia e imparcialidad, conforme a las disposiciones del sistema electoral.

Iniciamos hoy una nueva etapa en la vida institucional del INE Campeche, afirmó, al reconocer que los próximos meses representarán una etapa de trabajo intenso para la estructura electoral.

La funcionaria dejó Campeche en enero de 2022, cuando asumió la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE en Tabasco. Más tarde fue adscrita a Nayarit, donde también ocupó la titularidad de la Junta Local Ejecutiva.

JGH