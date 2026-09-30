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DEA difunde ficha de búsqueda de ‘El Mayito Flaco’ por distribuir droga en US; señalan a la CDMX como última ubicación

Ismael Zambada Sicairos ejerce su poder a través de una "red de líderes de células con base en Tijuana y Mexicali, facilitadores financieros".

Por Redacción Por Esto!

30 de sept de 2026

1 min

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Zambada-Sicairos es señalado como el actual líder del cártel.
Zambada-Sicairos es señalado como el actual líder del cártel. / Foto: @DEASANDIEGODiv

Estados Unidos anunció este martes sanciones contra el actual líder del cártel de Sinaloa, una veintena de miembros de la cúpula de la organización y cerca de 30 entidades y varios cargos estatales en México presuntamente vinculados con la corrupción del narcotráfico.

Entrar en la lista de sancionados significa que esos individuos o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos, ni acceder a servicios financieros o económicos en dicho país.

El cártel de Sinaloa fue declarado "organización narcoterrorista" por el gobierno estadounidense en febrero de 2025.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

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Su actual líder es Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", que ejerce su poder a través de una "red de líderes de células con base en Tijuana y Mexicali, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos corruptos", según el comunicado del Departamento de Estado.

A lo antes declarado por el gobierno de Estados Unidos, este miércoles la DEA San Diego, a través de una publicación en sus redes sociales, lanzó una ficha de búsqueda para localizar a Zambada Sicairos, acusado de "Conspiración para distribuir una sustancia controlada 21 USC 846".

Con información de AFP

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