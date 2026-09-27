Gala Montes se arrepiente y pide disculpas a Emiliano Aguilar: “Estaba enojada”

La actriz mexicana Gala Montes se retractó públicamente de las duras declaraciones emitidas recientemente contra Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, con quien sostuvo una breve relación sentimental, misma que concluyó en medio de acusaciones y una fuerte tensión mediática.

Sin embargo, la actriz expresó su arrepentimiento por los diversos comentarios que emitió en contra del artista; entre los que señaló su higiene y arremetió contra su conducta. En un encuentro con los medios de comunicación; la también cantante envió disculpas públicas para el artista.

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¿Cómo fueron las disculpas de Gala Montes a Emiliano Aguilar?

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la intérprete fue abordada por los medios de comunicación sobre el tema relacionada con los comentarios en los que atacó la higiene del rapero y arremetió contra su conducta durante su estancia en Los Ángeles.

“Siento mucho lo que dije. Estaba muy enojada. Me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame si estás viendo esto”, expresó Montes ante las cámaras, reconociendo que el momento no era el ideal para abordar la situación, sin embargo, expresó su deseo de disculparse en persona más adelante.

GALA MONTES EXPL0TA EN CONTRA DE NACHO CANO🚨❌ y le pide DISCULPAS a Emiliano Aguilar tras PLEITAZO💔#ebninforma #ernestobuitronnews #galamontes #nachocano pic.twitter.com/4zmSmIxHgv — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) September 26, 2026

Durante el encuentro periodístico, la actriz también reconoció sentirse lastimada por la forma en que finalizaron las cosas entre ambos, señalando que sus ataques iniciales surgieron por el descontento tras su distanciamiento y los desacuerdos que vivieron.

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