La Granja VIP: Manelyk González es la nueva integrante confirmada del reality

Todo parece indicar que las cosas se pondrán muy interesantes en la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, pues durante la conferencia de prensa de este día, se reveló a una de las nuevas integrantes de este reality, la cual va a causar mucha polémica.

Después de que en redes sociales se hablara sobre quién podría ser el siguiente participante, se ha confirmado que Manelyk González se suma al grupo de granjeros que van a estar en la segunda temporada.

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Esto dijo Manelyk González en su presentación

Las cosas se podrán muy intensas en ‘La Granja VIP’, pues la influencer ha dejado muy en claro que ella llega con todo al reality, esto lo ha mencionado en una entrevista para el programa ‘Venga La Alegría’, donde aseguró que va a dispuesta a hacer tareas de granja y a enfrentar los problemas con sus compañeros.

“Yo soy cuatro por cuatro, soy terrenito”

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Sobre los conflictos que tuvo con Niurka en otro reality, aseguró que dejará el pasado atrás, aunque ha hecho una fuerte advertencia para el resto de los participantes del reality.

“Yo lo pasado pisado, borrón y cuenta nueva. Ahora, que si en este borrón y cuenta nueva me la haces, me la pagas. No me busques, querida, no me busques porque sabes que me encuentras”.

Finalmente, lanzó un comentario a sus futuros compañeros, lo que podría causar mucha polémica antes de entrar.

“Yo soy un inútil. No voy a hacer nada. Nada”, bromeó, aunque inmediatamente aclaró: “Aprendo rápido”.

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