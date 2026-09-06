Natanael Cano aparece en narcomanta contra "Los Salazar"

El nombre del intérprete de corridos tumbados, Natanael Cano, fue incluido en un mensaje intimidatorio firmado por el grupo "Jalisco Mata Salas" y dirigido contra la organización criminal "Los Salazar", según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La narcomanta fue hallada en la vía pública junto al cuerpo de un hombre asesinado, un hecho vinculado a la cadena de incidentes violentos que derivaron del incendio en el Centro Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo. La noticia ha generado preocupación entre los fanáticos del músico y usuarios que temen por su seguridad.

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¿Qué decía la narcomanta en donde se mencionó a Natanael Cano?

El texto desplegado en la manta señala de manera directa a diversos artistas e influencers, acusándolos de supuestamente financiar o respaldar a la célula de "Los Salazar", entre estos nombres fue mencionado al artista de corridos tumbados, Natanael Cano como uno de los músicos que apoya a dicha célula.

Las autoridades incorporaron el cartel como evidencia dentro del expediente en contra de tres sujetos detenidos e imputados por homicidio y daños relacionados con los recientes ataques al CUM. La representación ministerial aclaró que la inclusión del mensaje responde a la recolección de indicios y no constituye una acusación directa al músico.

❌🇲🇽 "Los Matasalas", célula de "Los Chapitos" deja narcomanta amenazando a Natanael Cano y otros artistas en Hermosillo.



El mensaje aclara que las amenazas no tienen relación con la creación de narcocorridos, sino con supuestas actividades de colaboración con "Los Salazar",… pic.twitter.com/mm0cEXjg9a — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) January 6, 2025

Hasta el momento, ni el equipo legal de Natanael Cano ni el propio artista han emitido un pronunciamiento público tras la difusión del hallazgo de esta lona. Sin embargo; los usuarios y seguidores del artista han mostrado su preocupación por la seguridad del mismo músico y su equipo.

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