Casi linchan a conductor que provocó un accidente en el barrio la Conquista en Hecelchakán

Sujeto ebrio abandonó su vehículo después de protagonizar un fuerte accidente, sin embargo, vecinos del barrio la Conquista le dieron seguimiento y lograron detener al sujeto casi a la altura de la maquiladora en este municipio, por lo que al pasar los elementos de la policía municipal por el lugar fueron solicitados por curiosos quienes entregaron al sujeto que tenían detenido debajo de un árbol de pich.

Tras su detención, los elementos se dirigieron al lugar del accidente donde verificaron el vehículo abandonado por esta persona, vecinos pidieron que le apliquen la ley por conducir en estado de ebriedad.

Los hechos fueron reportados a eso de las 13:45 horas cuando este sujeto transitaba sobre la calle 12, sin embargo, al dormitarse se voló el alto y terminó impactando con unas retenidas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se detuvo el vehículo el cual se atascó dentro de unos caños de aguas pluviales.

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Por lo que el conductor del vehículo bajó de su unidad campantemente y lo abandonó caminando con rumbo a la maquiladora, donde unos vecinos le dieron seguimiento al conductor y lograron alcanzar hasta someterlo donde esperaron a los elementos policíacos para entregarlo y sea retenido.

Los elementos policíacos indagaron sobre la detención del tipo, los mototaxistas dijeron que ocasionó un accidente y se dio a la fuga abandonando su unidad en el cruce de la calle 11 por 12, en plena colonia la Conquista donde estrelló su Chevi color gris plomo y placas de circulación DGT-348-C, el cual quedó con las llantas delanteras dentro un caño de desagüe pluvial donde ya no pudo salir. La unidad quedó abandonada en el lugar.

Los uniformados llegaron hasta el lugar donde estaba el accidente, tomaron unas gráficas y se retiraron trasladando al responsable del accidente a la dirección de seguridad pública municipal donde quedará en calidad de detenido, mientras que el vehículo fue remolcado a los patios de la misma corporación policíaca, donde el propietario con su documentación tendrá que pasar a recuperarlo.