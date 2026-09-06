¿Adrián Marcelo será el habitante sorpresa para ‘La Granja VIP’? Esto se sabe

El estreno de la segunda temporada de ‘La Granja VIP' que tendrá lugar durante este domingo 6 de septiembre de 2026 ha desatado una ola de especulaciones sobre la posible llegada de Adrián Marcelo como el participante sorpresa del reality show, rumores que han generado gran interés entre los usuarios.

Las especulaciones comenzaron después de que diversas cuentas de entretenimiento y usuarios en redes sociales confirmaran que el comediante e influencer se encontraba en la Ciudad de México (CDMX). Esto provocó que gran parte de los usuarios y fanáticos señalaran que Marcelo ingresaría al show.

Noticia Destacada ¿Adrián Marcelo y Gala Montes ahora son amigos?, los influencers hablan por WhatsApp

¿Qué se sabe del ingreso de Adrián Marcelo a ‘La Granja VIP’?

Aunque diversas cuentas en redes sociales señalaran que Adrián Marcelo ya se encuentra resguardado en un hotel de la Ciudad de México (CDMX) a la espera de hacer su entrada triunfal al programa. La producción ‘La Granja VIP’ aún no ha confirmado la participación del comediante en el show.

Fue la cuenta en X (antes Twitter), @SoyAlcazar25, identificada como Santii Rey, la encargada de informar que supuestamente el influencer se encuentra en la capital del país a la espera del comienzo del show para presentarse como el participante sorpresa de la segunda temporada.

Sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial por parte de la producción. Previamente, el propio Adrián Marcelo declaró en sus redes que rechazó incorporarse al proyecto debido a discrepancias en la propuesta económica, además de reiterar en sus canales que por el momento no tiene planeado su regreso a los programas de convivencia.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal