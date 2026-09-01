¿Adrián Marcelo y Gala Montes ahora son amigos?, los influencers hablan por WhatsApp

Hace unos años, Adrián Marcelo y Gala Montes tuvieron una de las rivalidades más polémicas y virales de la televisión mexicana, cuando ambos estuvieron en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, aunque ahora parece que las cosas han quedado en el pasado.

Ahora se ha revelado que existe una cercanía entre los dos influencers, cuando antes no podían convivir ni un momento, tema que ha generado mucha polémica en las redes sociales.

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¿Adrián Marcelo y Gala Montes son amigos?

La revelación sucedió en un podcast, donde el polémico conductor de 36 años, aseguró que todavía tiene una línea de comunicación directa con la actriz, esto por medio de una aplicación de mensajería instantánea.

"Con Gala hablo a veces, aquí lo digo en exclusiva, en WhatsApp”

Sus declaraciones dejaron sin palabras a más de una persona, pues durante mucho tiempo solamente se hablaba de la fuerte rivalidad que había entre ellos, la cual estuvo en tendencia durante muchos meses.

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También aseguró que ha sido uno de los impulsores del éxito que ha tenido Gala Montes en su carrera profesional como cantante y actriz.

"Le digo 'dale, síguela rompiendo'. Anda ahí volviendo locos a todos. En su momento lo aprovechamos ambos para hacer ruidito. Hay temas que hay que ir madurando"

Luego de la polémica revelación de Adrián Marcelo, las especulaciones comenzaron a hacerse presente en las redes sociales, aunque no hubo enojo por parte de los fans, quienes tomaron las cosas con mucho sentido del humor, también crecieron las especulaciones sobre una colaboración.

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