¿Cuál es el estado de salud de Marcela Mistral?, tras aparecer usando oxígeno

La salud de Marcela Mistral ha vuelto a causar mucha preocupación en las redes sociales, pues la modelo apareció usando oxígeno, por lo que se han generado todo tipo de rumores y especulaciones sobre su condición.

Hace varios días, la esposa de Poncho de Nigris ha tenido muchas apariciones en sus redes sociales, donde ha publicado varios videos y fotos, pero en una de ellas, los fans notaron que estaba usando oxígeno.

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¿Qué está pasando con la salud de Marcela Mistral?

La también conductora de televisión, publicó un video con una reflexión, la cual fue cuestionada por sus millones de seguidores en redes sociales, pero al final Marcela Mistral aseguró que todo se trató de un sarcasmo, pues colocó el siguiente mensaje: “Viernes de alocarnos”.

Sin embargo, tras todo lo que se ha generado en redes sociales, Marcela Mistral no ha dado detalles sobre su estado de salud, no los motivos por lo que estaba usando oxígeno, pero las especulaciones afirman que podría estar en un tratamiento médico.

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La influencer ha logrado construir su carrera en la televisión siendo una importante conductora, también modelo y esposa de Poncho de Nigris. En los primeros meses del 2026, logró ser la ganadora de ‘Super Nova’, donde venció de forma contundente a Karely Ruiz.

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