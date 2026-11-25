Durante las últimas horas, han sido muchas las especulaciones sobre el anuncio que va a hacer Luis Miguel el próximo 3 de diciembre, una de las versiones que ha tomado más fuerza, es que va a presentar su nuevo disco, según lo mencionado por la periodista Martha Figueroa.

De acuerdo con las revelaciones hechas por la periodista, Luis Miguel va a anunciar su nuevo material discográfico, el cual va a ser algo parecido a lo mostrado con la producción de ‘Aries’.

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¿Luis Miguel va a lanzar un nuevo disco?

La periodista ha afirmado que, Luis Miguel no va a estrenar solamente una canción, va a ser solamente la parte de una producción completa, la cual va a ser su regreso a la música, además de que va a seguir con sus exitosas giras de conciertos.

“Hay todo un álbum nuevo, no es nada más una canción. Es pop y es definitivamente con el mismo sonido que tanto nos gustaba a todos de Luis Miguel”

Por otro lado, también afirmó que el cantante no está trabajando en una propuesta que vaya alejada de su estilo, aunque descartó que el productor Kiko Cibrián no colaboró con el cantante.

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“Que ya volvió Kiko Cibrián, no. Kiko Cibrián no ha vuelto. Eso ya se terminó”

Todos los rumores al respecto, llegan mientras el cantante está trabajando en su próxima gira, la cual fue anunciada como Luis Miguel Tour 2027, el pasado 21 de septiembre de 2026.

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