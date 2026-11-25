Un joven de 20 años, identificado como José Manuel López Aguilar, originario de Ciudad del Carmen, fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) durante una intervención en el municipio de Hopelchén.

Noticia Destacada Detienen a hombre con presuntas drogas en la colonia San Antonio de Hecelchakán

De acuerdo con la información oficial, durante la revisión los agentes encontraron entre sus pertenencias sustancias con características similares a narcóticos, por lo que procedieron a asegurarlas.

Tras la detención, el joven y las sustancias quedaron a disposición de la autoridad competente, que realizará las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La corporación informó que el operativo forma parte de las acciones de vigilancia y combate a los delitos contra la salud en el estado.

JGH