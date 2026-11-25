Integrantes de la Planilla Dorada del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo denunciaron presuntas irregularidades en el proceso electoral para elegir al próximo secretario general, al señalar que la presidenta del Consejo Electoral, Miriam Cárdenas, les impidió revisar el padrón de socios y no existen garantías de transparencia para la contienda sindical.

La inconformidad quedó documentada en un video difundido, en el que se observa una discusión entre integrantes de la planilla y la presidenta, a quien le reclaman que se retirara sin permitirles continuar con la revisión del listado.

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Durante el intercambio, una de las personas inconformes señaló que el padrón debía permanecer disponible para que los socios pudieran verificarlo y cuestionó que se limitara el tiempo destinado, pues, aseguró, se trata de un proceso en el que deben revisarse los registros de aproximadamente 10 mil agremiados.

Por su parte, Miriam Cárdenas respondió que el padrón había sido exhibido desde las 10:00 horas hasta las 12:55, y sostuvo que ya había cumplido con lo establecido en los estatutos. También cuestionó que uno de los presentes no proporcionara su número económico para acreditar su condición de socio concesionario.

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Sin embargo, los inconformes insistieron en que el tiempo otorgado era insuficiente y acusaron a la presidenta del órgano electoral de cometer nuevas irregularidades al interrumpir la revisión, además de señalar que el procedimiento debía garantizar la participación de todos los socios.

En una segunda grabación se observa la presencia de dos elementos de la Policía Municipal en las instalaciones del sindicato, luego de que se recibiera un reporte cuya procedencia no fue identificada por la persona que documentó la situación.

En otro video, quien realiza la grabación explica que los agentes acudieron para conocer el motivo del llamado y señala que únicamente se encontraban socios del sindicato en el lugar.

Hasta el momento, los señalamientos difundidos por la Planilla Dorada se centran en la falta de condiciones para revisar el padrón electoral y las garantías de transparencia en la elección del próximo dirigente del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo.