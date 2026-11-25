El Poder Ejecutivo minimizó la protesta de al menos 50 ciudadanos de Ciudad del Carmen que tomaron por la fuerza las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que denunciaron cobros excesivos en los recibos de luz, con incrementos de hasta cuatro veces el pago habitual.

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El secretario general de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, minimizó el alcance de las protestas al señalar que existe comunicación permanente con la CFE y que los inconformes recibirán atención personalizada, uno por uno, para conocer las condiciones técnicas de cada cobro.

El conflicto estalló por las tarifas eléctricas en la Isla, lo que generó reclamos de usuarios que consideran excesivos los montos facturados en sus viviendas, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades y de la empresa productiva del Estado para aclarar las cantidades que aparecen en sus recibos.

El secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, minimizó las protestas al asegurar que la CFE atenderá individualmente a los usuarios afectados.

Explicó que el personal de la paraestatal revisará los casos de manera individual, con el propósito de determinar el estatus de las facturaciones y encontrar posibles acuerdos con los usuarios afectados. Incluso manifestó su confianza en que se llegará a una solución, pese a que las inconformidades ya provocaron movilizaciones ciudadanas.

Sarmiento Maldonado indicó que el Gobierno estatal esperará a que concluya la atención de los usuarios carmelitas para solicitar una nueva reunión con el superintendente de la CFE y continuar con las mesas de diálogo que, aseguró, se mantienen de manera permanente.

Sin embargo, el funcionario insistió en que están vigentes los beneficios de la tarifa 1F, que aplica en Campeche durante los meses de marzo a octubre, periodo en el que la entidad cuenta con uno de los esquemas de cobro más bajos para el consumo doméstico.

JGH