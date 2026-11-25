El valor de producción de las empresas constructoras en Yucatán aumentó 27.6 por ciento a tasa anual durante septiembre del 2026, uno de los mayores avances del país, pese a que el sector registró una disminución en el personal ocupado y las horas trabajadas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Inegi.

El reporte, publicado ayer, señala que la producción de las compañías constructoras en la entidad alcanzó un índice de 80 puntos, con base en el 2018, lo que representó un crecimiento anual de 27.6 por ciento en términos reales.

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Con este resultado, Yucatán se ubicó entre las entidades con mayores incrementos, aunque por debajo de Oaxaca, donde el avance fue de 156.1 por ciento; Estado de México, con 88.3; Querétaro, con 76.1, e Hidalgo, con 73.9 por ciento.

Sin embargo, el repunte de la producción no se tradujo en una mayor contratación de trabajadores. En el mismo periodo, el personal ocupado total en las constructoras yucatecas disminuyó 6.6 por ciento respecto a septiembre de 2025, mientras que las horas trabajadas bajaron 5.8 por ciento, lo que refleja un comportamiento desigual entre el volumen de producción y la actividad laboral del sector.

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Las remuneraciones medias reales prácticamente permanecieron sin cambios, con un incremento anual de apenas 0.1 por ciento.

Este indicador considera los pagos al personal ocupado dependiente de las empresas y muestra que el crecimiento de la producción no estuvo acompañado de una mejora significativa en los ingresos promedio de los trabajadores.

Panorama peninsular

La situación contrasta con Quintana Roo, donde el valor de producción creció 14.5 por ciento anual y también aumentaron el personal ocupado, 20.4 por ciento, y las horas trabajadas, 19 por ciento; no obstante, las remuneraciones medias reales cayeron 17 por ciento.

En tanto, en Campeche, el valor de producción avanzó 25.9 por ciento, pero el personal ocupado disminuyó 17.4 por ciento y las horas trabajadas retrocedieron 21.5 por ciento. A su vez, las remuneraciones medias reales también bajaron 13.8 por ciento.

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Contexto nacional

A nivel nacional, el valor de producción de las constructoras aumentó 15.5 por ciento anual en septiembre, con incrementos de 1.6 por ciento en personal ocupado y de 2.3 por ciento en horas trabajadas. Las remuneraciones medias reales avanzaron 1.2 por ciento.

En términos mensuales y con cifras desestacionalizadas, el valor de producción del sector en el país creció 2.9 por ciento en el noveno mes de este año, mientras que el personal ocupado aumentó 0.1 por ciento, las horas trabajadas, 0.3 por ciento, y las remuneraciones medias reales, 0.2 por ciento.