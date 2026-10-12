¿Adiós a Hollywood? Eugenio Derbez se mudaría a España tras cumplir el sueño americano

Después de más de una década construyendo una carrera en Hollywood, Eugenio Derbez comenzó a plantearse si su futuro está lejos de Estados Unidos. El actor mexicano viajó a Madrid para conocer la ciudad y explorar la posibilidad de establecerse en España, un cambio que podría marcar un nuevo capítulo en su vida personal y profesional.

Tras 12 años en Los Ángeles junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija Aitana, el comediante reconoció que el país al que llegó con grandes expectativas ya no le resulta tan atractivo como antes.

“Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé. Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”, expresó durante una entrevista con el programa La Script.

Sus palabras despertaron interés porque, aunque Derbez no confirmó que dejará definitivamente Estados Unidos, sí dejó claro que está dispuesto a considerar otras opciones para vivir y continuar con su trayectoria artística.

¿Por qué Eugenio Derbez quiere vivir en España?

La posibilidad de mudarse a Madrid también está relacionada con una nueva perspectiva sobre su carrera. Después de abrirse camino en el mercado estadounidense, el actor parece interesado en encontrar un equilibrio entre los proyectos internacionales y las producciones que le permitan mantener una conexión con sus raíces.

Durante la conversación, Derbez mencionó a Antonio Banderas y Javier Bardem, dos intérpretes españoles que han trabajado en grandes producciones internacionales y que también regresan a su país para participar en proyectos más cercanos a su cultura.

El mexicano reflexionó sobre la posibilidad de seguir un camino similar: trabajar en diferentes lugares del mundo sin perder el vínculo con las historias que lo hacen sentir más conectado con sus orígenes.

Por ahora, Madrid representa una alternativa que el actor quiere conocer antes de tomar una decisión definitiva. Su visita no significa que ya haya decidido abandonar Los Ángeles, pero sí muestra que está reconsiderando el estilo de vida que imaginó cuando llegó a Estados Unidos.

Eugenio Derbez recuerda a Fiona, su perrita fallecida

En la misma entrevista, el comediante también habló de uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de Fiona, su bulldog, a quien consideraba parte de su familia.

La perrita falleció a los 11 años tras sufrir un paro cardíaco mientras jugaba detrás de una pelota. Derbez explicó que su presencia era tan importante en su vida cotidiana que organizaba sus viajes y compromisos laborales para asegurarse de que recibiera los cuidados necesarios.

“Y para mí Fiona era mi hija. Andaba conmigo para todos lados. Mi vida se regía por Fiona”, recordó.

El actor relató que incluso buscaba asistentes que pudieran cuidar de ella durante sus viajes, pues necesitaba tener la tranquilidad de que estuviera acompañada y atendida.

También recordó una ocasión en la que prefirió trasladarse en un automóvil sencillo con un chofer desconocido antes que utilizar una camioneta blindada, porque no quería dejar a Fiona al cuidado de alguien en quien no confiaba.

La pérdida fue especialmente difícil porque las cámaras de seguridad de su casa registraron el momento en que la perrita sufrió el episodio cardíaco.