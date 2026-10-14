Emma Coronel revela que tiene biopolímeros en los labios

Una visita al especialista cambió los planes estéticos de Emma Coronel Aispuro, quien buscaba retirar un producto que tiene en los labios, pero recibió una advertencia sobre las posibles consecuencias de la intervención. La modelo, conocida por ser esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, compartió su experiencia con sus seguidores y explicó por qué decidió reconsiderar el procedimiento.

Durante una transmisión en vivo, la también creadora de contenido habló sobre los biopolímeros que tiene en los labios y la preocupación que le generó la valoración médica. Según contó, el especialista le advirtió que intentar extraer todo el material podría afectar la forma de sus labios y dejar cicatrices visibles.

¿Por qué Emma Coronel no puede retirarse los biopolímeros?

La modelo relató que acudió con un médico especializado en procedimientos faciales para conocer las opciones disponibles y retirar el producto que le habían aplicado tiempo atrás. Sin embargo, la respuesta del profesional no fue la que esperaba.

De acuerdo con Emma Coronel, el especialista le explicó que la extracción podría provocar deformaciones en los labios, especialmente si era necesario retirar el material mediante un raspado de los tejidos. También señaló que el resultado dependería de la manera en que cicatrizara su piel, algo que no podía garantizarse de antemano.

La advertencia la dejó desanimada, pues buscaba mejorar la apariencia de sus labios y terminó enfrentándose a la posibilidad de que una intervención empeorara el resultado estético que tiene actualmente.

El médico le recomendó no someterse al procedimiento

En su testimonio, Emma Coronel explicó que el especialista prefirió no realizarle la intervención. Según su relato, el médico consideró que, si el producto no le estaba ocasionando molestias o complicaciones, retirarlo podría representar un riesgo innecesario.

La recomendación estuvo relacionada con las posibles cicatrices y alteraciones en la forma de los labios. La modelo también contó que el profesional le advirtió sobre la posibilidad de que quedaran bordes visibles después de la operación.

Hasta el momento, lo que se conoce sobre su caso proviene de las declaraciones que compartió en redes sociales. No se han detallado públicamente las características del material que tiene ni se ha informado de un diagnóstico médico adicional.

¿Qué son los biopolímeros y por qué pueden ser peligrosos?

Los biopolímeros son sustancias que se han utilizado en algunos procedimientos estéticos para aumentar el volumen de distintas partes del cuerpo. Sin embargo, determinados materiales de relleno permanentes o no autorizados para ese uso pueden provocar reacciones inflamatorias, endurecimiento de los tejidos, dolor, infecciones y deformaciones.

El riesgo depende del tipo de sustancia, la zona donde fue aplicada y la respuesta del organismo. A diferencia de algunos rellenos temporales, ciertos materiales no pueden retirarse fácilmente porque se integran con los tejidos o generan cicatrices internas.

Por esta razón, la extracción requiere una valoración médica especializada. La intervención puede ser compleja y no siempre permite eliminar todo el material sin afectar las estructuras cercanas. Tampoco es posible asegurar que el procedimiento devuelva la apariencia original de la zona tratada.