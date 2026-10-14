Balacera en tianguis de Iztapalapa deja un muerto y tres heridos; esto se sabe del ataque

Una balacera registrada este miércoles 14 de octubre en un tianguis de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, dejó un saldo preliminar de una persona sin vida y otras tres lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el hecho violento.

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El ataque armado ocurrió en una zona de alta actividad comercial del oriente de la capital del país. Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjeron las detonaciones no han sido esclarecidas, por lo que se desconoce qué originó la agresión y quiénes participaron en ella.

De acuerdo con la información disponible, una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas. Sin embargo, todavía no se han dado a conocer sus identidades ni la gravedad de las lesiones que presentan los sobrevivientes.

¿Qué se sabe de la balacera en Santa Martha Acatitla?

Los primeros reportes señalan que el hecho ocurrió en un tianguis de la alcaldía Iztapalapa, donde se registraron disparos de arma de fuego. Por ahora, no se ha precisado oficialmente si las víctimas eran comerciantes, compradores o personas que se encontraban en las inmediaciones.

Tampoco se ha confirmado la detención de presuntos responsables ni el móvil del ataque. Se espera que las autoridades capitalinas amplíen la información sobre lo ocurrido y esclarezcan las circunstancias de la agresión.

El caso permanece en desarrollo, mientras se aguarda información oficial que permita confirmar el saldo de víctimas y determinar cómo se produjo el ataque armado.