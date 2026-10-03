Jorge Kahwagi y la última llamada antes de morir

La muerte de Jorge Kahwagi sorprendió a sus familiares, amigos y seguidores, especialmente porque hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente con precisión cuál fue la causa de su fallecimiento.

Ahora, un mensaje de su dermatóloga reveló que el exboxeador habría intentado comunicarse con ella días antes de morir.

La doctora Isela Martínez, quien atendía a Kahwagi como paciente y también mantenía una relación cercana con él, compartió un mensaje de despedida tras enterarse de su fallecimiento.

En la publicación, la especialista lamentó profundamente no haber podido responder una llamada que recibió del empresario y exboxeador.

¿Jorge Kahwagi buscó a su dermatóloga antes de morir?

De acuerdo con el mensaje publicado por la doctora Isela Martínez en Facebook, Kahwagi intentó contactarla el lunes, unos días antes de que se confirmara su muerte.

La dermatóloga explicó que en ese momento se encontraba ocupada y por esa razón no pudo atender la llamada.

“Me duele mucho enterarme de tu partida, siendo tan joven y con tantos planes e ilusiones que alguna vez me compartiste. Lamento profundamente no haber podido contestar tu llamada el lunes por estar ocupada”, escribió la especialista.

Sin embargo, la doctora no explicó cuál era el motivo por el que Jorge Kahwagi intentó comunicarse con ella.

El mensaje tomó relevancia en redes sociales debido a la cercanía temporal entre aquella llamada y el fallecimiento del empresario

¿Cuándo murió Jorge Kahwagi?

La muerte de Jorge Kahwagi fue dada a conocer durante la mañana del 30 de septiembre, cuando Roberto Palazuelos informó mediante redes sociales sobre el fallecimiento de su amigo.

Kahwagi murió a los 58 años. Tras conocerse la noticia, distintas figuras públicas compartieron mensajes para despedirlo y recordar algunos momentos de su trayectoria.

¿Quién fue Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi fue un empresario, abogado, político y exboxeador mexicano. Su trayectoria estuvo relacionada con diferentes ámbitos, entre ellos los negocios, la política, el deporte y la televisión.

En el boxeo compitió en la categoría de peso crucero y obtuvo campeonatos latinoamericanos reconocidos por organismos como el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

También ganó popularidad entre el público por su participación en el reality show Big Brother VIP.