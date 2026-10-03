Muere hombre tras ser embestido por camioneta en carretera Calderitas–Luis Echeverría

Un hombre murió, en tanto una mujer y un menor de brazos resultaron lesionados la noche de este sábado, luego de que una camioneta impactara una motocicleta en la carretera que conecta la localidad de Calderitas con el poblado Luis Echeverría, en el municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba a exceso de velocidad por la zona cuando embistió a la motocicleta en la que viajaba una familia.

Por la fuerza del impacto, el hombre que conducía la unidad de dos ruedas perdió la vida en el lugar, y su cuerpo quedó partido en dos. La mujer y el bebé que lo acompañaban sufrieron lesiones.

Tras el reporte del percance, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados.

Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al lugar para acordonar el área y realizar las labores de seguridad y control del tránsito.

El conductor de la camioneta abandonó la unidad y huyó a través de la maleza. Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se prevé que se practiquen los estudios de ley.

Cabe señalar que este tramo carretero se caracteriza por ser angosto y contar con escasa iluminación, condiciones que incrementan el riesgo para quienes transitan por la zona, sobre todo durante la noche. Se inició una carpeta de investigación por estos hechos.