Inauguran el Puente de Acceso al Puerto de Veracruz: Ahorros de hasta 50 minutos en traslados

Moverse en las zonas de mayor flujo vial suele ser un reto cotidiano, pero para miles de automovilistas y transporte de carga en la región costera, el panorama acaba de cambiar favorablemente. Con una extensión de dos kilómetros de infraestructura moderna, quedó, este sábado 3 de octubre de 2026, oficialmente inaugurado el Puente de Acceso al Puerto de Veracruz, una obra estratégica diseñada para agilizar el tránsito y transformar la movilidad local.

Un respiro para la movilidad y la economía local

Durante la presentación del proyecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el impacto directo que esta vía tendrá en la rutina de las familias y transportistas. El principal beneficio radica en la eficiencia del tiempo: se proyectan ahorros de hasta 50 minutos en los traslados, un alivio indispensable para una de las arterias más concurridas de la entidad donde históricamente se generaban pesados embotellamientos hacia la zona portuaria.

El recorrido inaugural contó con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle, así como de autoridades clave de la obra pública. Durante el trayecto se remarcó que, aunque la entrega estaba planeada tentativamente para el mes de diciembre, los trabajos se aceleraron para concluir a inicios de octubre, entregando de manera anticipada este cruce vital.

Presidenta Sheinbaum inaugura el Puente de Acceso al Puerto de Veracruz / Video: Presidencia de México

Compromiso de campaña cumplido

Esta infraestructura responde a una de las demandas históricas de infraestructura en la región. Más allá de las cifras de concreto y asfalto, la apertura del viaducto busca dinamizar el comercio, reducir las emisiones por vehículos detenidos en el tráfico y devolver horas valiosas a las personas que transitan a diario por esta ruta.

Con la frase "¡Compromiso de campaña cumplido!", la mandataria subrayó que el proyecto no solo mejora la logística comercial del puerto, sino que refuerza el compromiso de entregar obras públicas funcionales y de calidad en beneficio directo de la ciudadanía.