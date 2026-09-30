¿Quién fue Jorge Kahwagi Macari? La trayectoria política del exdiputado que también incursionó en el boxeo

Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre de 2026, después de una trayectoria pública que combinó principalmente la política, la actividad empresarial y, en otra etapa, el boxeo.

Nacido el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México, Kahwagi Macari ocupó distintos espacios dentro de la política mexicana durante los años 2000. Su nombre estuvo ligado primero al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y posteriormente a Nueva Alianza.

El senador Manuel Velasco, quien coincidió con él en la Cámara de Diputados, lamentó su fallecimiento y envió condolencias a familiares y amistades.

¿Cuál fue la trayectoria política de Jorge Kahwagi Macari?

Kahwagi llegó a la Cámara de Diputados como legislador de representación proporcional del PVEM en la LIX Legislatura, de 2003 a 2006. Durante ese periodo también fungió como coordinador del grupo parlamentario de ese partido.

En San Lázaro participó en comisiones como Presupuesto y Cuenta Pública y Economía, además de presentar iniciativas relacionadas con temas electorales, administración pública, medio ambiente, educación y deporte.

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Después de dejar el Partido Verde se incorporó a Nueva Alianza, donde ocupó la secretaría general y posteriormente la presidencia nacional del partido entre 2007 y 2011.

Kahwagi regresó a la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, de 2009 a 2012, esta vez como integrante de Nueva Alianza. Durante ese periodo formó parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y ocupó una secretaría en la Comisión de Economía.

Jorge Kahwagi también incursionó en el boxeo

Fuera de la política, Kahwagi Macari desarrolló una faceta como boxeador profesional, actividad que amplió su presencia mediática durante varios años.

Su paso por el deporte ocurrió de manera paralela a otras actividades empresariales y apariciones en televisión.

Vuela alto querido Jorge tal como viviste pic.twitter.com/wuQ3Cz5GAg — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) September 30, 2026

Sin embargo, fue su participación partidista, sus dos periodos como diputado federal y su paso por la dirigencia de Nueva Alianza los que marcaron la parte central de su trayectoria pública.

Kahwagi era hijo del empresario Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, quien falleció el 23 de marzo de 2026 a los 85 años.

IO